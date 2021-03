Estudiantes locales de secundaria retornan a juegos competitivos bajo algunas restricciones

Kunamundo



Solo quedan dos semanas para los primeros partidos de fútbol de la escuela secundaria local después de 16 meses de restricciones.

El fútbol de los viernes por la noche ciertamente se verá diferente esta temporada debido a la pandemia de coronavirus en curso. Solo habrá cinco semanas de juegos. Otra gran pregunta ... ¿se permitirán espectadores? Según un portavoz del Distrito Escolar Unificado Desert Sands, se asignarán dos pulseras por atleta para que los padres o tutores asistan a los eventos deportivos. No se permitirán niños. "Los asistentes deben mantenerse al menos a seis pies de los miembros que no sean del hogar durante la asistencia. Los asientos estarán claramente marcados en distancias de seis pies. Se deben usar cubiertas para la cara en todo momento cuando estén en el campus. No habrá concesiones ni se permitirán alimentos", el dijo el distrito a News Channel 3. El distrito también dice que las escuelas secundarias tienen la capacidad de transmitir juegos. "La transmisión en vivo a través de una suscripción paga estará disponible y los detalles pronto se compartirá con nuestras familias ", dijo un portavoz de DSUSD. Los Distritos Escolares Unificados de Palm Springs y Coachella Valley todavía están discutiendo si permitir que los fanáticos, incluso los padres, participen en los juegos. Xavier Prep, una escuela privada, también está discutiendo estos detalles.