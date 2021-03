Comerciantes del village Fest encuentran nuevo local..

Kunamundo

Vendedores de College of the Desert y Palm Springs Village Fest encuentran un nuevo hogar.

Después de un año de cierre de las ferias callejeras, los vendedores de College of the Desert y Palm Springs Village Fest se mudarán para un nuevo mercado al aire libre.

Un nuevo movimiento está ayudando a las empresas locales a sobrevivir. “Fue como andar en bicicleta”, dijo Scott Shapiro, propietario de Best Deals. “Salí y comencé a hacerlo. Simplemente regresó ".

Scott Shapiro describió la sensación que sintió cuando reabrió su stand en Republic Markets en Palm Desert. “No hemos trabajado en un año. Ha sido difícil y desafiante ", dijo Scott Shapiro, propietario de Best Deals. Solicitamos todo lo que el estado y el gobierno ofrecieron y, por alguna razón, algunos de nosotros fracasamos". Comerciantes como Shapiro han estado esperando un salvavidas después de que College of the Desert pospusiera su feria callejera hasta que el campus vuelva a abrir.

De la ciudad de Palm Springs, un portavoz nos dice: "Aún no se ha determinado nada. Se ha debatido que VillageFest puede comenzar de nuevo cuando alcancemos el nivel naranja". El mercado al aire libre está ubicado en Monterey Shore en el área comercial de Costco, 72700 Dinah Shore Dr. El evento se lleva a cabo de viernes a domingo desde hoy hasta el 14 de junio, de 10 a. M. A 3 p. M. Para más información, click here.