Pese a que ya no hay amenaza de explosión de vapor, persisten otros peligros en el tanque químico en California

Por Nina Giraldo, Taylor Romine, Emma Tucker y Alaa Elassar, CNN

Primero, las buenas noticias: los temores de una calamitosa explosión de vapor que podría destruir viviendas en el sur de California han disminuido. Pero mientras los equipos lidian con un tanque químico impredecible lleno de material tóxico, otros peligros se ciernen.

“La crisis no se ha evitado.” dijo el lunes el jefe interino de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, TJ McGovern. “Las zonas de evacuación siguen vigentes. Por favor, respeten esas zonas de evacuación”.

Unos 50.000 residentes fueron instados a huir de sus hogares el jueves a medida que la temperatura y la presión aumentaban dentro de un tanque en GKN Aerospace en Garden Grove. El tanque contiene 7.000 galones (2.6497 litros) de un químico llamado MMA, que se utiliza para fabricar plásticos y puede causar una miríada de problemas de salud al exponerse.

Las posibles consecuencias del aumento de calor o presión oscilaban entre dos temidos escenarios: una fuga química que infiltraría el suelo y el aire con material tóxico o una explosión devastadora que podría dañar viviendas y negocios.

Se ha firmado una declaración presidencial de emergencia para la situación, anunció el lunes el gobernador de California, Gavin Newsom.

Los equipos trabajaron durante la noche hasta el Día de los Caídos para investigar una grieta en el tanque, que, según las autoridades, podría aliviar la presión y prevenir un desastre conocido como BLEVE, o explosión de vapor en expansión de líquido en ebullición.

“El escenario más grande, catastrófico, el peor de los casos para el público y los primeros intervinientes era la amenaza de un BLEVE… esa amenaza ha sido eliminada”, dijo McGovern.

Pero “todavía tenemos amenazas que estamos mitigando ahora mismo”, dijo el funcionario de bomberos, incluida la “posibilidad de una explosión que no sea tan grave como un BLEVE” pero que aun así representa un riesgo para la seguridad pública, dijo.

La sustancia química dentro del tanque es el metacrilato de metilo, o MMA, que se utiliza para fabricar resinas y plásticos y puede causar problemas respiratorios e irritación en la piel y los ojos al exponerse, según la Agencia de Protección Ambiental.

“No hay todavía ninguna fuga química, según lo verificado por el monitoreo atmosférico continuo”, dijo el lunes la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange.

Aun así, algunos residentes han reportado síntomas de exposición. Y algunas escuelas han cerrado y han cambiado al aprendizaje en línea como medida de precaución.

El tanque comenzó a presentar problemas el jueves, cuando el calor y la presión empezaron a aumentar.

Cuando el MMA se sobrecalienta, se desencadena una reacción química difícil de controlar dentro de un tanque grande, según Elias Picazo, profesor adjunto de química en la Universidad del Sur de California.

Las autoridades están tratando de mantener el tanque lo más frío posible para mantener estabilizadas las reacciones químicas, dijo Elaine Bernal, profesora de química en la Universidad Estatal de California, Long Beach.

Casi 800 socorristas estatales y locales han sido desplegados para responder, dijo el gobernador Gavin Newsom, incluidos toxicólogos, equipos de materiales peligrosos y expertos en refugio de salud pública.

La temperatura óptima para el metacrilato de metilo es de 10 ºC (50 ºF), y un aumento de la temperatura generaba un riesgo de fuga o de explosión, según declaró Craig Covey, jefe de división de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange y comandante unificado de incidentes.

Los funcionarios no están seguros de exactamente qué temperatura podría hacer que el tanque se incendie o explote, dijo el capitán Steve Concialdi de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange. No tenían ni idea de cuán caliente estaba dentro del tanque el domingo porque el medidor de temperatura ya se había saturado en 100 ºF (unos 37 ºC).

Para el lunes por la mañana, la temperatura se había estabilizado y estaba bajando, dijo Covey. “Actualmente está en 93 ºF (33 ºC), por debajo de 100 grados. Esa es una noticia increíblemente positiva a medida que doblamos la esquina en este incidente”.

Con la mayor amenaza fuera de peligro, “las cuadrillas están trabajando activamente ahora mismo en los próximos pasos”, dijo McGovern.

“Todavía tenemos producto ahí dentro. No podemos ver físicamente qué está haciendo el producto”.

Según las temperaturas más recientes dentro del tanque, los funcionarios de bomberos creen que el químico ha comenzado a gelificarse o solidificarse, lo cual es exactamente lo que quieren.

“Sabemos que el producto se solidificará (de) líquido a una forma sólida… pero no sabemos cuánto de ello lo ha hecho todavía”, dijo McGovern.

GKN pidió disculpas a los residentes y negocios evacuados en un comunicado emitido el domingo y afirmó que está colaborando con los servicios de emergencia y los equipos de materiales peligrosos “para supervisar el estado del material afectado y están trabajando las 24 horas del día para mitigar el riesgo de una fuga”.

“Somos plenamente conscientes de la incertidumbre que está causando este incidente y pedimos sinceras disculpas por las molestias que está ocasionando a la comunidad local”, decía el comunicado.

Destinos turísticos muy concurridos como Disneyland y el parque temático Knott’s Berry Farm están cerca, pero no estuvieron incluidos en la zona de evacuación.

Newsom declaró un estado de emergencia para apoyar las operaciones de respuesta. Y el fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer, anunció una línea anónima de denuncias y un formulario de reporte para cualquier persona que tenga información sobre el incidente o sobre lo que condujo a él.

Dos residentes que son pareja y viven en la zona de evacuación presentaron una demanda colectiva el sábado contra GKN Aerospace, alegando que la empresa almacenó y manipuló negligentemente MMA, lo que causó graves trastornos en su comunidad.

“Además de la evacuación, todo lo que conocen y aman está dentro de su hogar. Es su refugio”, dijo el abogado Filippo Marchino, que lleva la demanda.

GKN Aerospace declinó hacer comentarios sobre la demanda cuando CNN le preguntó al respecto el domingo.

Marchino dijo que, actualmente, entre 100 y 120 residentes ya han expresado interés en unirse al caso.

La demanda alega que la gestión de la sustancia química por parte de la empresa causó condiciones peligrosas al crear un riesgo continuo de incendio, explosión, exposición a sustancias químicas tóxicas y contaminación ambiental que afectó a decenas de miles de residentes, empresas y escuelas.

El fiscal de distrito del condado de Orange, Todd Spitzer, ha abierto una investigación penal sobre GKN Aerospace, dijo a CNN la portavoz de la fiscalía, Kimberly Edds. Se ha ordenado a la empresa preservar las pruebas, añadió Edds. Cuando se le solicitó un comentario, GKN Aerospace remitió a su declaración anterior.

La exposición al MMA puede causar náuseas, mareos e “irritación significativa” en los pulmones y las fosas nasales, dijo la responsable de Salud del Condado de Orange, la Dra. Regina Chinsio-Kwong. Pero los efectos en la salud de una posible explosión son impredecibles, ya que no hay muchos casos documentados de interacción humana con el químico, dijo.

El químico puede producir un aroma similar al de una fruta, aunque olerlo no significa que hayas tenido suficiente exposición como para presentar síntomas, dijo en otra actualización.

Los funcionarios dijeron que el químico no ha sido detectado en el aire, pero algunos residentes dijeron que han experimentado síntomas.

“Olvidé cerrar la ventana durante la noche del jueves, y me arrepiento”, dijo el residente de Stanton Van Ly, quien evacuó el viernes. “Me duele la garganta y el interior de la nariz, y mi esposa se sintió mareada la noche del viernes”.

El aire debería ser seguro fuera de la zona de evacuación, dijo Chinsio-Kwong, instando a la gente a abandonar el área afectada.

Algunos distritos escolares en la zona de evacuación anunciaron que pasarían a la enseñanza en línea. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove dijo que sus 13 escuelas afectadas permanecerían cerradas “hasta nuevo aviso”, y el administrador del distrito, Walter Muneton, dijo que las escuelas pasarían a la enseñanza virtual.

La Cruz Roja abrió el domingo un séptimo refugio para evacuados, ya que los demás de la zona habían alcanzado su capacidad máxima para pernoctar.

Los hoteles cercanos también ofrecían tarifas con descuento durante el fin de semana festivo.

Dawnedra Phillips, que vive en la zona de evacuación, declaró a KABC, filial de CNN, que se está tomando en serio las advertencias de las autoridades y que se aloja en un refugio para evacuados en Cypress.

“Estoy esperando a que pase, porque aquí tenemos nuestra comunidad y nos apoyamos mutuamente lo mejor que podemos con lo que está sucediendo ahora mismo”, dijo Phillips. “No importa la edad que tengas, te va a afectar de una forma u otra”.

GKN Aerospace dice que su ubicación en Garden Grove es el “principal proveedor mundial de sistemas de transparencias militares y transparencias para aeronaves comerciales”. Los sistemas de transparencias para aeronaves incluyen cúpulas, parabrisas y ventanas.

Los problemas revelados en una inspección de noviembre de 2020 en la instalación de Garden Grove llevaron a un aviso de infracción y a que GKN Aerospace pagara casi US$ 1 millón en un acuerdo.

La inspección del Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur, o AQMD —una agencia regional de control de la contaminación— determinó que el sitio no había mantenido y conservado los registros requeridos que documentan sus emisiones de COV, que producen mala calidad del aire si se liberan en niveles dañinos, según la agencia.

Los inspectores también encontraron que GKN había operado equipos nuevos sin obtener un permiso, así como equipos existentes que no coincidían con la descripción del permiso, dijo la agencia. También modificó equipos con permiso sin solicitar un cambio de permiso, lo cual es requerido por la agencia, dijo el comunicado.

La empresa recibió dos avisos de cumplimiento —que exigían correcciones a los problemas reportados— en diciembre de 2020 y febrero de 2021, dijo la agencia, pero no cumplió. Eso llevó a un aviso de infracción, en abril de 2021, y a una sanción civil de aproximadamente US$ 900.000 pagada por GKN, dijo la agencia.

Desde la infracción, la agencia dijo que ha estado “trabajando estrechamente con GKN para ayudar a resolver estos problemas de permisos”. AQMD dijo que en marzo del año pasado se emitieron a GKN dos avisos más de cumplimiento solicitando registros operativos, así como solicitudes para registrar ciertos equipos y un cambio en la propiedad de la instalación.

Cuando se le pidió un comentario, GKN reiteró su declaración anterior sobre que está trabajando para resolver la situación actual en la instalación que llevó a evacuaciones, pero no abordó ningún problema previo.

Esta historia ha sido actualizada con nuevos desarrollos

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Con información de Hanna Park, Lauren Mascarenhas, Maria Prieto Aguilar, Amanda Musa, Karina Tsui, Rebekah Riess y Sarah Dewberry, de CNN