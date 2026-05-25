El papa León XIV advierte sobre la IA en su primer gran documento teológico

Por Christopher Lamb, CNN

El papa León XIV dice que el control de la inteligencia artificial no debe permanecer “en manos de unos pocos” mientras advierte de que la tecnología está alimentando los conflictos mundiales, exponiendo sus propuestas en el primer gran documento teológico de su pontificado.

Estas incluyen proteger la distintiva “grandeza de la humanidad” en medio de una tecnología que cambia rápidamente y que el uso de la IA en la guerra esté sujeto a “las más rigurosas restricciones éticas”.

Aunque la encíclica se centra en la IA, es un texto que va más allá de las cuestiones tecnológicas y aborda las crisis que enfrenta la humanidad. El papa León XIV dijo que la teoría de la “guerra justa”, una doctrina cristiana de cuatro puntos que establece en qué condiciones se justifica la guerra, está “ahora desfasada”, afirmando que la fuerza militar solo puede usarse para la “autodefensa en el sentido más estricto”.

Agrega que la “prueba de fuego” para la justicia social es el trato a los migrantes y refugiados y ofreció una disculpa por la participación de la Iglesia en la esclavitud y el retraso en denunciar ese flagelo.

El papa, quien ha hecho de la construcción de la paz una característica central de su pontificado, advierte de que el uso de la “fuerza, la violencia y las armas” en última instancia “tiene consecuencias desastrosas para las poblaciones civiles”.

“La construcción de un mundo en estado de conflicto perpetuo es un mal y debe ser nombrado como tal”, escribe el papa, y añade que “la humanidad posee herramientas mucho más eficaces y capaces para promover la vida humana y resolver conflictos, como el diálogo, la diplomacia y el perdón”.

Su oposición a la Guerra Justa sigue a los comentarios del vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, quien dijo que el papa “debe tener cuidado cuando habla de cuestiones de teología” después de que el líder espiritual católico criticara ferozmente los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán y reprendiera a los líderes mundiales por invocar un lenguaje religioso para justificar la guerra.

En el texto, el papa también pide que se apliquen una serie de principios al desarrollo de la IA, incluyendo una distribución más justa de los recursos, la dignidad de la persona humana, la justicia social y el cuidado del medio ambiente.

Inspirándose en una historia bíblica, el papa advierte de que con la IA, la humanidad corre el riesgo de construir una “torre de Babel”, que fue un intento de las personas de “hacerse un nombre” con un solo poder y un solo idioma. El papa dice que la historia es una advertencia contra un plan que “domina y, en última instancia, deshumaniza”, insistiendo en cambio en que opiniones y grupos diversos deben contribuir al desarrollo de la IA.

León XIV insiste en que la tecnología debe proteger los empleos de las personas y necesita estar sujeta a “marcos legales sólidos, supervisión independiente, usuarios informados y un sistema político que no abdique de su responsabilidad”.

Una encíclica es tradicionalmente una carta enviada por el papa a los obispos y a la Iglesia Católica Romana en general, pero recientemente se ha ampliado, ya que el papa Francisco utilizó la primera encíclica de su pontificado para dirigirse al mundo entero sobre la protección del medio ambiente.

El documento de León XIV sobre la IA, “Magnifica Humanitas” (“Magnífica humanidad”), está siendo visto como un texto igualmente emblemático para su pontificado, y como una respuesta a un tema que define una época, dirigido a los católicos y a “toda persona de buena voluntad”.

El papa León XIV ha identificado la IA como una prioridad principal, y es el primer pontífice en presentar personalmente una carta encíclica al mundo en el Vaticano.

Los papas anteriores normalmente delegaban ese papel de presentar una encíclica a los cardenales u otras figuras de alto rango. En cambio, el papa supervisó la publicación del folleto de 235 páginas junto a Chris Olah, cofundador de Anthropic, una empresa de IA que ha estado en disputa legal con la administración Trump por el uso de su tecnología en operaciones militares y de defensa.

Su texto describe un enfoque de la IA que no rechaza las oportunidades que ofrece la tecnología, ni la ve como la apertura a un futuro utópico. Su encíclica busca ofrecer los recursos de la doctrina social católica –el compromiso con la vida política y cívica– a la discusión sobre la IA. La principal preocupación de León XIV es mantener la centralidad y la dignidad única de la persona humana.

Con ese fin, el primer papa estadounidense emite una crítica al “transhumanismo”, la idea de que la tecnología puede ayudar a una persona a superar limitaciones físicas y biológicas como el envejecimiento, y al “posthumanismo”, que cuestiona la singularidad de los seres humanos y difumina los límites entre humanos y máquinas.

“No podemos considerar la IA como moralmente neutral”, escribe el papa. “Cada herramienta técnica encarna elecciones y prioridades a través de lo que mide, ignora y optimiza, y de cómo clasifica a las personas y situaciones”.

La elección de Anthropic para la presentación de la encíclica refleja las tensiones persistentes entre el papa, nacido en Chicago, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha lanzado una serie de críticas contra el pontífice por su postura sobre la guerra en Irán. La administración Trump ha adoptado un enfoque de no intervención respecto a la regulación de la inteligencia artificial, con el presidente decidiendo posponer la firma de un decreto que aseguraría revisiones gubernamentales de nuevos modelos de IA, incluido el sistema Mythos de Anthropic.

Sin embargo, incluir a Olah en la plataforma de lanzamiento muestra que el Vaticano busca influir directamente en quienes desarrollan la tecnología, y no simplemente hablar desde la periferia. Una fuente del Vaticano dijo que la inclusión de Anthropic “no es un respaldo, premio, recompensa ni canonización”.

El papa León XIV ya ha abordado el tema de la inteligencia artificial en varias ocasiones durante su papado de un año, advirtiendo contra los chatbots “excesivamente afectuosos”, enviando un mensaje a ejecutivos tecnológicos reunidos sobre IA en el Vaticano y exhortando a los sacerdotes a no utilizar IA al redactar sus homilías.

Pocos días antes de que se publicara la encíclica, el papa tomó la inusual decisión de establecer una comisión vaticana interdepartamental sobre IA, que examinará los efectos de la tecnología.

El rápido avance de la inteligencia artificial también pudo haber sido un factor en la elección del nombre de León XIV. Hablando ante el Colegio de Cardenales poco después de su elección, el papa señaló que su homónimo, León XIII, fue recordado como el papa de la doctrina social católica –el compromiso de la Iglesia con la vida pública– durante la época de la revolución industrial.

León XIII escribió la encíclica histórica “Rerum Novarum” en 1891, un texto de gran alcance que abordaba los derechos de los trabajadores, un salario justo y el derecho a la propiedad privada. León XIV dijo a los cardenales que esperaba ofrecer la doctrina social de la Iglesia en respuesta “a otra revolución industrial y a los desarrollos en el campo de la inteligencia artificial”. Firmó su encíclica sobre IA el 15 de mayo de 2026, el mismo día en que se publicó Rerum Novarum 135 años antes.

“El momento de hablar sobre la inteligencia artificial es ahora. Es urgente”, dijo Anna Rowlands, teóloga de la Universidad de Durham que habló junto al papa en el lanzamiento de la encíclica, a CNN.

“La encíclica nos ayuda a todos –creyentes y no creyentes– a plantearnos la misma pregunta fundamental: ¿qué significa ser humano en una época en la que la vida humana enfrenta un desafío sin precedentes por el desarrollo de diversas tecnologías?… este texto es un grito de convocatoria, un grito evangélico, para construir juntos una civilización del amor y oponernos a una cultura del mero poder”.

La encíclica del papa se basa en el trabajo ya realizado por el Vaticano sobre la IA, incluyendo un diálogo con Silicon Valley durante la última década y un impulso por una mayor regulación. El papa Francisco también abordó el tema ante los líderes mundiales cuando se convirtió en el primer papa en hablar ante el G7 en junio de 2024. Las oficinas de doctrina y educación del Vaticano emitieron el año pasado un documento destacando la desinformación impulsada por la IA, incluidos los “deepfakes”, mientras que una comisión teológica publicó una reflexión detallada sobre las amenazas que plantea la IA, el transhumanismo y el posthumanismo.

El Vaticano ha visto de primera mano cómo se puede utilizar la IA. El papa Francisco fue objeto de varias imágenes “deepfake”, mientras que el papa León XIV reveló que se negó a permitir un “avatar papal” suyo que celebrara audiencias privadas y respondiera preguntas.

Pero el padre Antonio Spadaro, un funcionario del Vaticano, dice que la encíclica de León XIV es un nuevo momento y marca la “respuesta institucional más significativa” a la IA por parte de un importante organismo religioso global, y quizás la señal más clara hasta ahora de que el Vaticano pretende hacer más que emitir advertencias inteligentes desde los márgenes del debate”.

Ahora, la atención se centra en lo que sucederá a continuación. El papa Francisco programó su encíclica de 2015 sobre el medio ambiente para influir en la cumbre climática COP21 de París, y el texto ganó tracción tanto dentro como fuera de la Iglesia como inspiración para iniciativas de sostenibilidad.

Probablemente, León XIV esperará que su propio texto no sea simplemente leído y dejado en un estante, sino que sea un documento que pueda inspirar acciones significativas.

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