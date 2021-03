Se presentan cargos por delito grave contra hombre acusado de robo a mano armada en la Quinta…

Kunamundo

Casi una docena de cargos por delitos graves se presentaron hoy contra un delincuente acusado de participar en un violento robo a mano armada dentro de la comunidad cerrada que alberga el campo de golf Arnold Palmer PGA West en La Quinta. Luis José Leyva Jr., de 32 años, de Desert Hot Springs fue arrestado el viernes pasado bajo sospecha de unirse a otros tres sospechosos en la realización del robo del 20 de diciembre en la cuadra 79000 de Olympia Fields.

Según el Departamento del Sheriff del condado de Riverside, los ladrones golpearon las cabezas de las víctimas con armas de fuego, dejando a los dos hombres inconscientes, antes de robar sus posesiones y huir de la escena. La investigación llevó a los agentes a la cuadra 66000 de First Street en Desert Hot Springs, donde Leyva fue detenida.

No se dieron a conocer detalles sobre lo que llevó a los investigadores a señalar a Leyva como sospechoso. Los otros sospechosos no han sido arrestados y sus nombres, si se conocen, no se hicieron públicos. Leyva, quien está detenido en lugar de una fianza de $ 35,000 en el Centro Correccional Smith en Banning, está programado para hacer su comparecencia inicial ante el tribunal el miércoles por 13 cargos por delitos graves, incluidos seis cargos de robo y dos cargos de asalto con un arma de fuego semiautomática cada uno y asalto con pistola.