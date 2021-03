La comunidad de Twentynine Palms lucha contra…

Kunamundo

La reubicación de delincuentes sexuales.

La lucha continúa en el desierto alto contra la reubicación de un depredador sexual convicto. La indignación se ha desatado en Twentynine Palms por Lawtis Rhoden, de 71 años, un violador de niños en serie violento convicto que se mudará al vecindario.

Las autoridades del condado de San Bernardino dijeron que el hombre no tiene vínculos con Twentynine Palms, no cometió sus crímenes allí y no fue encarcelado ni tratado allí, pero se espera que sea liberado en la ciudad.



"Están tratando de trasladarlo justo al otro lado de la calle, así que si finalmente lo trasladan allí, no me sentiría cómodo ni siquiera al salir de mi casa", dijo Allysen Kipfer. Dijo que está demasiado cerca para su comodidad, solo tiene 17 años. "Incluso para revisar el correo, está justo al lado de su casa, así que no me sentiría cómoda haciendo nada de eso", dijo. Kipfer se encuentra dentro del rango de edad objetivo de Rhoden. Ha sido condenado por violar a cinco niñas de 13 a 17 años, hace más de 35 años. Un jurado de California lo declaró un depredador sexualmente violento en 2004. El jueves se llevó a cabo una reunión comunitaria de emergencia en Twentynine Palms con funcionarios de alto rango del condado de San Bernardino, incluido el fiscal de distrito Jason Anderson.

El desierto alto ha pasado por esto antes. Los funcionarios del condado de San Bernardino ganaron la pelea contra un delincuente sexual que fue trasladado a Joshua Tree.

Dijeron el jueves que fueron los pequeños detalles en ese caso los que marcaron la diferencia, y ahora instan a los residentes a escribir cartas a un juez antes de la fecha de la corte el 16 de abril.