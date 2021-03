Palm Desert emite una declaración en apoyo de la comunidad de la AAPI después del ataque verbal anti-asiático al dueño del restaurante…

Kunamundo



La alcaldesa de Palm Desert, Kathleen Kelly, emitió un comunicado en respuesta al informe de News Channel 3 sobre el dueño de un restaurante que experimentó ataques verbales anti-asiáticos. Stella Kim, propietaria desde hace mucho tiempo de dos restaurantes de Palm Desert, le dijo a Jake Ingrassia de News Channel 3 que un grupo de clientas se sintió descontento, luego de escuchar comentarios racista y de odio. "Ella eligió mi inglés", dijo Kim. "Estaban tratando de imitar algo, yo dije: 'Vaya, esto es increíble'".



otro propietario de un restaurante local habló con News Channel 3 para compartir sus experiencias sobre la retórica anti-asiática de los clientes.



"Me sorprende que haya llegado a este punto, pero lo que es más sorprendente es que te sientes tan solo", dijo Tai Spendly, chef y propietario de Rooster and The Pig en Palm Springs.

El jueves, el alcalde Kelly emitió la siguiente declaración en apoyo de la comunidad asiáticoamericana de las islas del Pacífico (AAPI).



"Anoche, aparecieron noticias sobre actos de odio en un restaurante de Palm Desert que se burlaban de la etnia asiática del propietario. Esto es inaceptable. Ese comportamiento no representa los valores de Palm Desert. He escuchado de decenas de residentes que condenan los actos de odio y expresan su solidaridad con los miembros de la comunidad asiático-americanos de las islas del Pacífico El año pasado, esta ciudad adoptó “Unite Palm Desert” como nuestro mantra y director guía. Durante los últimos 12 meses, gran parte de nuestro enfoque bajo el lema Unite Palm Desert ha sido mantener a los más afectados por la pandemia con un apoyo esencial. Pero "Unite Palm Desert" es mucho más que eso. Alienta a toda nuestra comunidad a adoptar los principios de respeto mutuo expresados ​​en la Resolución No. 2018-09 de la Ciudad de Palm Desert, en la que afirmamos que esta Ciudad no tolerará el prejuicio, el racismo, la intolerancia, el odio, la intimidación y la violencia hacia ningún grupo dentro de nuestra comunidad. Aborrecemos todos los actos de odio. Un acto de odio hacia cualquiera de nosotros nos rebaja a todos. La diversidad con sus variadas experiencias, perspectivas e idiomas es un activo vital de esta comunidad. Nos acercamos a la Semana de la Salud Pública. Es oportuno afirmar que mucho más que el bienestar físico contribuye a la salud pública. Esta noche, el consejo se unirá para presentar una proclamación en la que nos imploran a todos que volvamos a comprometernos a lograr una comunidad completamente sana en la que personas de todas las etnias, identidades y orígenes disfruten de igual respeto ".