El comité para reubicar a Marilyn continua…

Kunamundo

El comité para reubicar a Marilyn dice que la pelea no ha terminado a pesar de la decisión del juez de afirmar la ubicación.

La estatua de "Forever Marilyn" permanece en Nueva Jersey sin ninguna actualización sobre cuándo se espera que llegue a Palm Springs. El viernes, un juez afirmó que la ciudad puede seguir adelante con la instalación de la estatua de 26 pies de altura en el camino del museo, pero el 'Comité para Reubicar a Marilyn' dice que la lucha aún no ha terminado. La diseñadora Trina Turk, que dirige el comité, habló con Peter Daut de News Channel 3 sobre la decisión del juez.

"Fue decepcionante. Pero mantenemos nuestra posición de que el museo no es el lugar adecuado para la estatua de Marilyn y esperamos que la ciudad y PS Resorts vuelvan a la ubicación original en el parque. Ha habido mucha discusión comunitaria , como estoy seguro de que todos están al tanto de esto, y creo que lo que estamos proponiendo es bastante razonable. No estamos diciendo que no queremos la estatua en Palm Springs, todo lo que estamos diciendo es que quiero que vuelva a la ubicación original en el parque. Eso era parte del plan del centro de 2016 ", dijo Turk. Turk llevaba una camiseta que decía #MeTooMivelyn durante la entrevista. Peter señaló la camiseta y cómo cuando la entrevistó por primera vez sobre la estatua, ella realmente no quería hablar sobre esa parte de la estatua, porque estaba más concentrada en lo que la ciudad había hecho antes de la mudanza. Peter le preguntó a Turk sobre su cambio de marcha y si cree que el estatuto es apropiado o no.

"Bueno, me gano la vida haciendo ropa, así que pensé que se necesitaba una camiseta en este caso, y se ha iniciado una petición en change.org petition que tiene, creo que tiene más de 24.000 firmas que básicamente están reprendiendo a la ciudad de Palm Springs por considerar colocar esta estatua, que muchos consideran sexista, misógina, un ejemplo de upskirting, que en algunos países y estados es en realidad un crimen. Entonces pensé, bueno, 24,000 personas, eso es mucha gente y ellos "Estoy usando el hashtag #MeTooMivelyn, así que me subí al carro e hice una camiseta", dijo Turk.