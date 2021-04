Arrestan sujetos involucrados en el apuñalamiento de un hombre en Desert Hot Springs

Kunamundo





Hoy se presentaron cargos de intento de asesinato y robo contra el último de los cuatro sospechosos arrestados en relación con un apuñalamiento en Desert Hot Springs.

José Luis García, de 26 años, fue arrestado el viernes, y Anthony Rene Ayala, de 27 años, fue arrestado el sábado debido a una investigación del Departamento de Policía de Desert Hot Springs sobre el apuñalamiento reportado el 15 de abril.

García y Ayala, quienes permanecen bajo custodia, están programados para ser procesados ​​el miércoles por la tarde. Otros dos hombres, Jaime Eduardo Reynaga, de 36 años, y Moisés Mazariegos, de 29, fueron previamente arrestados y acusados ​​en el caso.

Ambos se declararon inocentes de los cargos de intento de asesinato y robo el lunes. Permanecen bajo custodia a la espera de una conferencia de resolución de delitos graves programada para el 5 de mayo en el Centro de Justicia Larson en Indio. PUBLICIDAD Según la policía, los agentes de patrulla fueron enviados a la cuadra 11000 de Palm Drive alrededor de las 11 p.m. el 15 de abril en un informe de un apuñalamiento. Los oficiales encontraron una víctima, identificada solo como un hombre, que sufría múltiples puñaladas. Lo llevaron al Desert Regional Medical Center en Palm Springs. No se proporcionó una actualización sobre su condición. La policía no especificó un motivo en el caso. El Equipo de Impacto de Pandillas de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Riverside ayudó a la policía a localizar a los sospechosos, aunque no estaba claro si se cree que los hombres son pandilleros o si el apuñalamiento se consideró pandillero. relacionados. García, Reynaga y Mazariegos tienen condenas por delitos graves, según muestran los registros de la cárcel. Ayala no tiene condenas por delitos graves documentadas en el condado de Riverside, según los registros judiciales.