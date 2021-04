La fundación Make-A-Wish le concede un deseo a un joven de 18 años en Indio que vive con fibrosis

Kunamundo

Un deseo especial se hizo realidad el martes para una chica muy especial en Indio con un amor por la narración. “Quiero mostrarles a los niños que pueden ser lo que quieran y no dejar que su condición se interponga”, dijo Alana Zamarripa de 18 anos.

“Mi enfermedad afecta los pulmones, los riñones y el hígado y solo mi estómago en general. Cuando era pequeña nunca entendí realmente lo que significaba tener una afección, pero al pasar los años, ir a la escuela, en la escuela secundaria, me acosaron un poco y eso me dejó fuera y me hizo odiar mi afección. ", compartió la joven .

La fundación Make-A-Wish le concedió el deseo de tener un equipo de filmación y un canal de YouTube para poder compartir su historia y alentar a otras personas que viven con una afección médica.

La fundación Make-A-Wish está concediendo su deseo hoy, justo a tiempo para el 'Día Mundial de los Deseos', que es el jueves 29 de abril. Ese día marca el primer día en que Make-A-Wish concedió un deseo en 1980.

"Estamos muy emocionados de conceder el deseo de Alana por el equipo de YouTube", dijo Gloria Jetter Crockett, presidenta de la sección de los condados de Orange, Riverside y San Bernardino de la Fundación Make-A-Wish.

"Estoy asombrada", dijo Zamarripa. " Solo quiero agradecer a todos los que donan a la Fundación Make-A-Wish y a la gente de aquí. No podría pedir nada más ", dijo. El deseo de Zamarripa es el 7,382 deseo otorgado por el capítulo de los condados de Orange, Riverside y San Bernardino. "Estoy emocionada de que la gente me vea por lo que soy", dijo Zamarripa. "Nunca pude mostrar esa parte de mí en la escuela, así que estoy emocionado de que casi todo el mundo vea quién soy". ella añadió. Asegúrese de estar atento a su primer video de YouTube en su canal "Alana Lovelee". Para obtener más información sobre la fundación Make-A-Wish, visite: https://wish.org/