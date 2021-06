Encuesta del condado da conocer algunas de las necesidades de zonas no-incorporadas.

Kunamundo

Hace un par de meses el condado de Riverside lanzó una encuesta para conocer las necesidades de las comunidades no-incorporadas.

El valle de Coachella cuenta con 12 comunidades no incorporadas. Una de estas áreas es Mecca donde Irasema Guzmán ha vivido toda su vida.

“Lo he visto crecer, no había calles, era una terregal, no había sidewalks, no había luces cuando nosotros llegamos”, dijo Guzman.

Ella dice que quisiera más servicios para ella y sus vecinos.

“Me gustaria ver mas los sheriffs, los veo de vez en cuando”, comentó Guzman.

Esta y muchas otras ideas fueron sugeridas en la encuesta que el condado ofreció para los que viven afuera de los límites de una ciudad.

“Nuestros analistas se están enfocando un poco más en cómo podemos servir mejor a estas comunidades” dijo la portavoz del Condado de Riverside, Yaoska Machado.

Según Machado 2,500 personas contestaron la encuesta y recibieron más de 9,500 propuestas.

Entre las 8 peticiones principales del distrito 4, las comunidades rurales piden un mejor acceso y servicio al internet.

“Después de eso vemos que quieren calles y carreteras, alumbrado público, paisajes o landscape como se le conoce en inglés”, dijo Machado.

Aparte de esas recomendaciones, los residentes comunicaron que desean más calles pavimentadas, agua potable y drenaje.

En cuestión de servicios, Machado dice que los vecinos en zonas no incorporadas buscan más clínicas, veterinarios, y piden más presencia policial.

“Esto nos da entender que quieren ver que sus calles o sus barrios están más protegidos por las autoridades policiacas”, agregó Machado.

Las zonas no incorporadas dependen completamente de los servicios públicos del condado.

Machado señala que los resultados se tomarán en cuenta para destinar fondos cuando el presupuesto del condado sea aprobado a finales de este mes.

“Nosotros queremos que los residentes de las comunidades no incorporadas tengan la misma calidad de vida que tienen las personas que viven dentro de los límites de una ciudad”, dijo Machado.

Irasema dice que está emocionada por lo que está por venir para su comunidad de Mecca y el este del valle.

“Siempre he estado orgullosa de ser de Mecca”, dijo Irasema.