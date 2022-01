La Patrulla fronteriza da conocer nuevos detalles sobre el arresto de un vendedor ambulante cerca de Desert Hot Springs

Las autoridades han dado a conocer nuevos detalles sobre el arresto de un vendedor ambulante que vendía tacos cerca de Desiertos Hot Springs.

Todo el incidente fue captado en video y tiene a muchos preguntándose qué motivó a los uniformados a detenerlo.

Hoy también hablamos con un abogado que nos explica qué hacer si usted o un familiar se enfrenta a una situación similar.

La oficina de Aduanas y Protección Fronteriza nos afirma que el individuo donde unos uniformados los están arrestando fue transportado a un centro de detención en el centro. Un portavoz de la patrulla de las fronteras indica que un guarda o ranger del Buró de Administración de tierras contactó a las autoridades aduaneras para identificar a una persona detenida.

“Hay que entender que la persona no puede ser detenida a menos que haya sospecho razonable o causa probable que la persona se encuentra sin documentos, el ser latino, parecer ser extranejro no es una razón suficiente”, dijo Emilio Amaya del centro de servicio comunitario de San Bernardino.

Cuando llegó el agente de CPP, el vendedor le contestó que era de México y que vivía de forma irregular en el país.

“El primer consejo, recuerde, usted tiene el derecho de permanecer en silencio, callado, no hable, no diga nada, no provea información”, dijo el abogado de immigracion, Claudio Koren del Centro Legal de TODEC.

El dice que en situaciones como estas, es importante mantener la calma.

“Es importante, quizás, sea entender que las personas, incluso indocumentadas, tienen exactamente los mismos derechos que cualquier otro”, dijo Koren.

Koren señala que uno no tiene que discutir su estado migratorio con las autoridades ya que cualquier cosa que diga luego podría ser usado en su contra en una corte. También, dice que si desea ejercer el derecho de permanecer en silencio, dígalo en voz alta.

“Quiero permanecer en silencio, I want to remain silent”, dijo

Bajo AB-60 inmigrantes indocumentados califican para licencias de conducir en california. Koren dice que este documento es de gran valor.

“Si usted puede, si usted maneja, obtenga su licencia, eso le va servir como identificación, si tiene usted licencia de California no circule guarde su pasaporte, ni cédula consular”, dijo Koren.

Y por último Koren aconseja que si es detenido por la patrulla fronteriza, que nunca firme nada.

“Sabemos que no es tan fácil el tema, porque mucha gente no quiere estar detenida, pero aquella persona que firma salida voluntaria y lo remueven de los Estados Unidos, pierde absolutamente cualquier posible defensa potencial”, dijo Koren.

Mientras tanto, activistas como Emilio Amaya siguen el caso del vendedor de cerca para prevenir que se repita esta situación.

“No puede llegar a usted por el simple hecho de estar vendiendo tacos, eso es algo que le corresponde a las autoridades locales y hay que recordar que bajo la la ley estatal la venta ambulante, la venta en las calles no es un delito”, dijo Amaya.

El vendedor se encontraba en la esquina en la esquina de Verner Road Y Edom Hill. Según el mapa del Buro de las tierras, esas esquina es administrada por ello. Eso explica porque el ranger se detuvo a hablar con el vendedor ambulante, pero aun si los activistas se preguntan por qué se llamó la patrulla fronteriza.