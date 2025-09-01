Día del Trabajo Caluroso, Semana Húmeda: Aumenta la Probabilidad de Tormenta en el Valle

Tras un caluroso Día del Trabajo con máximas superiores a los 110°F, el aumento de la humedad monzónica provocará un cambio en el patrón meteorológico desde la noche del Día del Trabajo hasta el martes.

En el Valle de Coachella se espera mayor humedad, nubosidad generalizada y probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas aisladas, especialmente el martes por la mañana. Estas nubes ayudarán a mantener las temperaturas máximas cerca de los valores normales de la temporada hasta mediados de semana.

Las precipitaciones serán ligeras en el valle, aunque las montañas cercanas podrían sufrir lluvias más intensas si se forman tormentas. Una segunda ola de humedad podría llegar a finales del martes o principios del miércoles, lo que mantendrá la probabilidad de lluvias dispersas, aunque la cobertura será irregular.

Para el jueves, la alta presión comienza a debilitarse, lo que trae consigo una ligera tendencia a un enfriamiento y condiciones gradualmente más secas. Las temperaturas podrían descender por debajo de los 100°F para el viernes o sábado en Palm Springs, lo que ofrecería un ligero alivio del calor reciente.

La probabilidad de monzones disminuye conforme nos acercamos al fin de semana, con la llegada de una vaguada costera, lo que marca el comienzo de condiciones más estables y dentro de la media estacional.