Seguimiento del tiempo húmedo en el valle hoy

Es un día húmedo y relativamente fresco en el Valle de Coachella. Hubo una fuerte lluvia al principio del día, con poco más de dos décimas de pulgada en Palm Springs. En algunos lugares del este del valle, como Indio, se ha registrado poco menos de media pulgada de lluvia. Entre la nubosidad y la alta humedad, las temperaturas de hoy han sido difíciles.

De cara a mañana, se mantienen los ingredientes para otra ronda de tiempo húmedo. Sin embargo, la probabilidad de lluvia mañana es significativamente menor que hoy. Se está monitoreando la posibilidad de que se desarrollen tormentas eléctricas, que podrían desplazarse por el valle y traer lluvia adicional. Continuaremos despejando gradualmente el cielo durante mañana y el jueves. Mantendremos altos niveles de humedad durante la semana laboral, con un secado gradual este fin de semana.

En general, las temperaturas se ven bien para esta semana. Las máximas se mantendrán por debajo del promedio estacional de cara al fin de semana. Si bien las temperaturas máximas estarán más cerca de la norma estacional a partir de la próxima semana, ya que las temperaturas máximas promedio comienzan a caer un poco más rápido en esta época del año.