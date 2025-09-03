Búsqueda en marcha de la adolescente desaparecida de Sage

SAGE, Calif. (KUNA) - Una joven de 16 años que desapareció hoy en el Valle de Hemet fue objeto de una búsqueda regional.

Stephanie Soto, residente de Sage, fue vista por última vez por sus familiares alrededor de las 8:00 a. m. del miércoles en la zona de las carreteras Best y Faure, aproximadamente a cuatro millas al norte del cruce de las carreteras 79 y 371, según la Patrulla de Carreteras de California (CHP).

La agencia emitió una "Alerta Pluma" debido a que la joven desaparecida pertenece a una tribu nativa americana del Inland Empire, posiblemente los soboba o cahuilla.

Stephanie se marchó de su residencia sin avisar a sus seres queridos adónde se dirigía.

La joven es descrita como de 5 pies 2 pulgadas de altura y 140 libras, con cabello negro y ojos marrones. Vestía una sudadera Nike oscura, una camiseta interior gris y pantalones deportivos gris oscuro, y zapatos desconocidos, según la CHP.

Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con el Departamento del Sheriff del Condado de Riverside al 951-776-1099.