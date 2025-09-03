Cielos más soleados y máximas moderadas

El sol ha regresado, y con él nuestras temperaturas rondan los tres dígitos. Sin embargo, todavía hay bastante humedad en la superficie. Esto es lo que está provocando los cúmulos sobre nuestras montañas locales. La probabilidad de lluvia sigue siendo técnicamente posible, pero hoy es mínima. Durante las próximas 12 horas, podemos esperar que los puntos de rocío (una medida de humedad) se mantengan elevados, en torno a los 60. Mañana también habrá humedad, pero el secado gradual comenzará el viernes.

En cuanto a la temperatura, hoy es un día excelente. Las máximas están por debajo de la media, rondando los tres dígitos. Las máximas de la tarde se mantendrán moderadas e inferiores a la media durante el fin de semana. Un vistazo a nuestro pronóstico de temperatura nos muestra que podemos esperar máximas iguales o inferiores a la media estacional en 6 a 10 días. Esto significa que podemos esperar una tendencia a largo plazo de tiempo moderado.

Como se mencionó anteriormente, las máximas serán muy moderadas a medida que avanzamos hacia este fin de semana y la próxima semana. ¡Disfruten de los cielos soleados y las máximas suaves!