Conductor expulsado y herido en choque entre tres vehículos en la SR-86 en Coachella

COACHELLA, Calif. (KUNA)— Un conductor que salió expulsado de su vehículo sufrió lesiones moderadas hoy en un choque entre tres vehículos en la Ruta Estatal 86 en Coachella.

El accidente se reportó inicialmente alrededor de las 7:36 a. m. Uno de los vehículos involucrados, una Chevy Silverado azul, sufrió daños importantes y el tráfico se congestionó rápidamente al llegar los equipos de emergencia al lugar.

La policía informó que el conductor de la Chevy salió expulsado por no llevar puesto el cinturón de seguridad.

El cierre temporal de carril se levantó aproximadamente una hora después. El incidente provocó un embotellamiento que se extendió hasta Dillon Road.

Se desconoce si los demás conductores resultaron heridos.

Manténgase al tanto de las novedades en Telemundo15.com