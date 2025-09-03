El Festival Internacional de Globos Aerostáticos de Cathedral City 2025 se asociará con The Westin Rancho Mirage

CATHEDRAL CITY/RANCHO MIRAGE, Calif. (KUNA) - The Westin Rancho Mirage Golf Resort & Spa ha sido anunciado como el hotel y lugar oficial patrocinador del 11.º Festival Internacional Anual de Globos Aerostáticos de Cathedral City.

El festival se celebrará del viernes 21 al domingo 23 de noviembre de 2025.

El resort albergará varios eventos como parte de la colaboración, incluyendo lanzamientos matutinos de globos aerostáticos desde su campo de golf Pete Dye y una experiencia de "Brunch & Balloons" el domingo.

The Westin Rancho Mirage también ofrece paquetes especiales con tarifas de habitación con descuento para los asistentes al festival y ofertas exclusivas para los pilotos y tripulaciones de globos que participen en este evento de renombre internacional.

“Nos sentimos honrados de ser el resort anfitrión y socio hotelero oficial del Festival Internacional de Globos Aerostáticos de Cathedral City de este año”, afirmó Time Lusher, gerente general de The Westin Rancho Mirage.

La ciudad de Rancho Mirage brinda apoyo y coordinación municipal para los eventos organizados en el resort.

La alcaldesa de Cathedral City, Nancy Ross, declaró: «Estamos encantados de ampliar nuestra colaboración con The Westin Rancho Mirage, un socio de larga trayectoria que ha sido fundamental para el éxito del festival».

El Festival Internacional de Globos Aerostáticos de Cathedral City ha seguido creciendo cada año, atrayendo actualmente a más de 25 000 asistentes al año.