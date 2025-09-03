PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) - Un hombre de Palm Springs acusado de contacto lascivo con una menor de edad de otro estado fue arrestado el martes.

El sospechoso, un hombre de 42 años, fue arrestado en el área de 1200 E. Palm Canyon Drive.

La policía de Palm Springs informó que la semana pasada fue alertada sobre comunicaciones inapropiadas en línea que involucraban a un hombre adulto y un menor residente fuera del estado.

"Los investigadores revisaron la información proporcionada y confirmaron evidencia de conversaciones sexualmente explícitas entre el sospechoso y el menor, quien tiene 15 años", declaró la policía.

La policía agregó que el sospechoso presuntamente se comunicó a sabiendas con el menor, a pesar de conocer su edad.

Fue ingresado en el Centro de Detención John Benoit en Indio, donde se le impuso una fianza de $10,000. La policía dijo que enfrenta cargos de contactar a una menor con la intención de cometer un delito sexual y de organizar una reunión con una menor con fines lascivos.

El sospechoso comparecerá ante el tribunal el jueves en el Centro de Justicia Larson de Indio.

El Departamento de Policía de Palm Springs continúa examinando las pruebas electrónicas relacionadas con este caso y se coordinará con las autoridades de otros estados según sea necesario. Se anima a cualquier persona que tenga información sobre Simmons o que crea haber sido víctima a que se comunique con el detective Gilberto Alcaraz al 760-323-8123 o a gilberto.alcaraz@palmspringsca.gov.

Manténgase al tanto de las novedades en Telemundo15.com para mantenerse al día sobre este caso.