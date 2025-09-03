Jefe de policía de Palm Springs insta a la precaución con el borrego cimarrón

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) - El jefe de policía, Andrew Mills, instó hoy a los residentes a evitar acercarse al borrego cimarrón que podría deambular por Palm Springs durante la temporada de apareamiento.

El departamento de policía publicó el miércoles un video en redes sociales en el que Mills y las oficiales de control de animales Jeanette Guzman y Stephanie Anderson hablan sobre los riesgos de acercarse a los animales.

Anderson explicó que, desde finales del verano hasta el invierno, la manada suele deambular por la ciudad en busca de alimento y agua. Si bien el borrego cimarrón generalmente no daña a las personas a menos que se les provoque, los oficiales advirtieron a los residentes que mantengan la distancia.

"Estos animales protegidos son una parte vital de nuestro ecosistema desértico, y mantener una distancia segura ayuda a garantizar su salud y supervivencia", declaró el departamento.

Puede encontrar más información sobre el borrego cimarrón en bighorninstitute.org.