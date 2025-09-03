Persecución policial finaliza en Rancho Mirage la mañana del miércoles

RANCHO MIRAGE, Calif. (KUNA) - Una persecución terminó en Rancho Mirage la mañana del miércoles.

La persecución comenzó alrededor de las 8:10 a. m. en la zona de Frank Sinatra Drive y Bob Hope Drive en Rancho Mirage por una infracción al código vehicular, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside.

Los agentes intentaron detener al conductor por una infracción al código vehicular, pero el vehículo no cedió el paso y se inició la persecución.

El vehículo se detuvo en la zona de la autopista 111 y Thunderbird Road en Rancho Mirage, donde los agentes negociaron con el conductor para que se entregara.

El conductor fue finalmente detenido y trasladado a un hospital local con heridas leves. No se dispuso de más información sobre el sospechoso.

La investigación continúa.