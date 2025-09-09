La familia del bebé Ian recurre a la fe y a la comunidad en medio de la crisis sanitaria

THOUSAND PALMS, Calif. (KESQ) - Ian Tadeo Zavala Cárdenas, un bebé de cuatro meses, lucha por su vida tras ser diagnosticado con una grave afección cardíaca.

Andrea Castillo, residente de Thousand Palms y familiar, contó que Ian fue trasladado de urgencia al hospital después de que sus padres lo encontraran inconsciente y con la piel morada.

"Llamaron al 911", dijo Castillo. "Tuvieron que hacerle RCP porque se dieron cuenta de que no recibía oxígeno".

Añadió que fue trasladado en helicóptero al Hospital Infantil de Loma Linda, donde los médicos le diagnosticaron una enfermedad cardíaca.

"Ya ha sufrido tres infartos a tan temprana edad", dijo Castillo.

Añadió que los padres de Ian permanecen a su lado, sin poder trabajar mientras se somete a respiradores y transfusiones de sangre.

"Solo pedimos oración y fe", dijo Castillo. Es tan pequeño y tiene tanta vida por delante. Ya ha pasado por mucho.

La familia pide oraciones y apoyo.

Se ha creado una campaña de GoFundMe para ayudar a los padres de Ian a cubrir los gastos médicos y de manutención mientras permanecen a su lado.