Skip to Content
Kunamundo

Hallazgos humanos en Whitewater

KESQ
By
Published 3:20 PM

WHITEWATER, Calif. (KUNA) - La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside confirmó que se está llevando a cabo una investigación tras el hallazgo de restos humanos en Whitewater el lunes por la noche.

La investigación comenzó cuando se localizaron restos alrededor de las 8:45 p. m. en la zona de la Avenida Esparta y la Carretera Salton View.

La oficina forense respondió y confirmó que se trataba de restos humanos.

No se dispuso de más detalles.

Manténgase al tanto de las noticias en Telemundo15.com para mantenerse al día.

Article Topic Follows: Kunamundo

Jump to comments ↓

Luis Medina

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content