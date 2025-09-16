Hallazgos humanos en Whitewater

WHITEWATER, Calif. (KUNA) - La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside confirmó que se está llevando a cabo una investigación tras el hallazgo de restos humanos en Whitewater el lunes por la noche.

La investigación comenzó cuando se localizaron restos alrededor de las 8:45 p. m. en la zona de la Avenida Esparta y la Carretera Salton View.

La oficina forense respondió y confirmó que se trataba de restos humanos.

No se dispuso de más detalles.

