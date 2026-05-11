La guerra con Irán podría debilitar a Trump en su enfrentamiento autoritario con Xi

Análisis por Stephen Collinson, CNN

La cumbre de Donald Trump con el líder de China, Xi Jinping, esta semana es un evento culminante destinado a demostrar la huella imborrable del presidente en la historia mundial.

Pero si bien la pompa china lo presentará como un estadista honrado, la visita también mostrará cómo algunas de las decisiones de Trump, incluida una guerra con Irán que no puede terminar, corren el riesgo de socavar su autoridad y el poder estadounidense.

Una situación global tumultuosa, creada conscientemente por el presidente estadounidense, constituirá el telón de fondo de esta cumbre, a diferencia de cualquier otra reunión entre líderes estadounidenses y chinos desde que el presidente Richard Nixon impulsara a China al escenario mundial en la década de 1970.

Las cumbres entre Estados Unidos y China han buscado durante mucho tiempo la estabilidad en la que se ha convertido en la relación diplomática más importante del mundo. Pero Trump es la antítesis de la estabilidad: ha convertido a Estados Unidos en una de las principales fuentes de inestabilidad a nivel mundial.

Trump también ha debilitado los pilares tradicionales de la primacía estadounidense, incluyendo el libre comercio, las alianzas y un orden internacional que favorece a Washington.

El presidente ve esta transformación como una afirmación del poder estadounidense sin reservas y de la libertad de acción unilateral.

Los críticos la consideran un acto de autosabotaje que neutraliza las ventajas globales de Estados Unidos justo cuando la supremacía estadounidense se ve puesta a prueba en múltiples frentes por una China en ascenso.

El fracaso del presidente en lograr una victoria contundente en Irán y las catastróficas repercusiones económicas mundiales de su guerra plantean nuevas dudas sobre el poder estadounidense, que China podría intentar aprovechar.

El último desaire de Irán a la búsqueda de un acuerdo y una salida por parte de Trump, el lunes, desmiente sus afirmaciones de que está a punto de ceder.

El desafío de una potencia menor frente al poderío estadounidense lo deja en una posición de debilidad personal.

Trump se reunió con su equipo de seguridad nacional el lunes por la noche. CNN citó fuentes que indicaban que el presidente estaba considerando con mayor seriedad que en las últimas semanas la reanudación de las acciones militares contra Irán.

Mientras tanto, Teherán envió un mensaje provocador al presidente antes de su viaje.

“Señor Trump, no se imagine que aprovechando la actual calma de Irán podrá entrar triunfalmente en Beijing”, declaró Ali Akbar Velayati, asesor del nuevo líder supremo, según un informe de la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.

La guerra ofrece desafíos y oportunidades para China.

Si bien la administración quiere apoyarse en sus aliados nominales en Teherán, su descontento por el cierre del estrecho de Ormuz —una importante ruta de suministro para sus importaciones de petróleo— podría, en cambio, ejercer presión sobre Trump.

Además, cualquier ayuda diplomática que China ofrezca probablemente vendrá con condiciones, ya sea en materia comercial o incluso en un asunto que Beijing considera existencial: sus reivindicaciones de soberanía sobre Taiwán.

“Estas no son las condiciones estratégicas que uno desearía tener al entrar en una cumbre de grandes potencias”, comentó un exalto funcionario estadounidense.

Edgard Kagan, titular de la cátedra Freeman de Estudios sobre China en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, afirmó que la guerra con Irán añade un factor impredecible a una cumbre que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, habían preparado como un asunto principalmente económico.

“Esto es diferente, porque hay un tema (Irán) que es de suma importancia para ambas partes. Creo que ahí radica la complicación. Obviamente, el presidente habría preferido ir a China con una resolución satisfactoria que le diera un gran impulso de cara a esta situación”, declaró Kagan, exembajador de Estados Unidos en Malasia.

Tradicionalmente, China busca una relación estable con Estados Unidos. Necesita previsibilidad para gestionar una economía poderosa que, sin embargo, adolece de profundos problemas estructurales.

Durante el primer cuarto del siglo, aprovechó una relación relativamente cordial con Washington para consolidar su nueva y poderosa influencia militar y regional.

Trump, especialmente durante su explosivo segundo mandato, ha roto radicalmente con las políticas más predecibles de presidentes anteriores, desde Nixon.

Puede que haya algo de cierto en la creencia de sus seguidores de que su imprevisibilidad es una ventaja que puede descolocar a oponentes como Xi. Sin embargo, esto conlleva el riesgo de favorecer a Beijing.

Por ejemplo, Tailandia, aliado de Estados Unidos por tratado, es uno de los muchos países del sudeste asiático que veían a Washington como una barrera contra una China moderna y prepotente.

Sin embargo, la segunda administración Trump la está obligando a reevaluar su política exterior. Su ministro de Asuntos Exteriores, Sihasak Phuangketkeow, se quejó el mes pasado de que Estados Unidos no había hecho nada para mitigar el impacto económico de la guerra contra Irán.

“No queremos condenar directamente a Estados Unidos, pero esto no debería haberse iniciado”, declaró Sihasak al Washington Post al margen de las conversaciones con el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi.

La reunión resultó interesante, ya que China se beneficiaría de cualquier distanciamiento permanente entre Estados Unidos y sus aliados en el sudeste asiático.

La desventaja del enfoque del presidente no es meramente geopolítica. También podría influir en la percepción china de que el poder de Trump está disminuyendo.

Ian Lesser, un distinguido miembro del German Marshall Fund de Estados Unidos, dijo que el frenético activismo de Trump en política exterior durante su segundo mandato probablemente sorprendió a los chinos.

“Dicho esto, este activismo no se traduce necesariamente en una mayor influencia. De hecho, creo que la naturaleza inconclusa de algunas de estas intervenciones, en cierto modo, plantea más preguntas que respuestas”, afirmó Lesser.

Lesser argumentó que la guerra interminable contra Irán es la receta perfecta para que Estados Unidos sea visto en Beijing como “de alguna manera más débil, o al menos más distraído de lo que podría haber sido de otro modo”.

La visita de Trump a China podría poner de relieve otro aspecto poco halagador de su segundo mandato: a pesar de todas sus pretensiones de dominio mundial, tanto Beijing como Teherán han expuesto las deficiencias de su enfoque improvisado y le han obligado a ceder.

El año pasado, Beijing jugó su mejor baza contra Trump al utilizar su control sobre los elementos de tierras raras, de los que depende la industria tecnológica estadounidense, para obligarlo a reducir drásticamente los aranceles a las exportaciones chinas.

China se convirtió así en la primera potencia en superar al presidente en sus múltiples guerras comerciales globales.

Irán también ha demostrado el poder de su influencia económica sobre Estados Unidos al cerrar de facto el estrecho de Ormuz y crear una crisis energética mundial, lo que está teniendo un alto coste político para Trump a través del aumento de los precios de la gasolina.

Aun así, a pesar del ambiente internacional opresivo que ensombrece la cumbre, hay buenas razones para creer que ambas partes desean el éxito.

Trump no puede permitirse otra crisis de política exterior y anhela el espectáculo de una visita de Estado de Xi Jinping a Estados Unidos, quizás este mismo año.

El líder chino desea persuadir a Estados Unidos para que retire su presencia en Irán y así aliviar el aumento de los precios mundiales de la energía, que complican su economía. El crecimiento de China, impulsado por las exportaciones, depende de una economía global sólida.

A diferencia de Trump, Xi puede jugar a largo plazo, ya que su régimen totalitario podría perdurar más allá de enero de 2029, cuando la limitación de mandatos exige la salida de Trump del cargo.

El hecho de que Trump y Xi compartan muchas características puede facilitar un enfrentamiento sobre Irán y otros temas polémicos.

Ambos son sumamente agresivos al proyectar su poder. Desprecian el orden internacional global.

En el caso de Xi, esto es previsible, ya que Beijing considera que un sistema internacional basado en normas favorece a Estados Unidos. Pero que un presidente estadounidense sostenga opiniones similares supone un desafío a generaciones de política exterior estadounidense.

Tanto Trump como Xi son nacionalistas declarados y parecen deleitarse con la imagen de convocar conversaciones entre los dos hombres más poderosos del mundo.

“Tengo una excelente relación con el presidente Xi”, declaró Trump el lunes, subrayando su visión de las relaciones interestatales como inseparables de sus relaciones personales con líderes extranjeros, una tendencia que algunos pueden ver como una forma de obtener concesiones mediante la adulación.

Kagan afirmó que los chinos han llegado a anticipar la imprevisibilidad del presidente y a respetar algunos de sus éxitos inesperados en el escenario mundial, y han llegado a la conclusión de que una relación efectiva entre líderes es esencial.

“Los chinos buscan estabilidad”, señaló Kagan. “En su opinión, la mejor manera de lidiar con una administración Trump es mantener una relación muy sólida con el presidente Trump”.

Pero cualquier expectativa que Trump pueda tener de que su amistad con Xi genere una presión decisiva sobre Irán probablemente sea infundada.

Beijing, a pesar de su creciente poder, suele ser prudente al ejercer influencia lejos de su región inmediata. No tiene ningún interés en un régimen más afín a Estados Unidos en Irán.

El hecho de que Estados Unidos esté nuevamente estancado en Medio Oriente y trasladando activos militares desde Asia también dificulta el tan postergado giro estadounidense hacia Asia.

Y la incapacidad o falta de voluntad de Trump para ordenar a la Armada estadounidense que reabra el estrecho de Ormuz ha planteado más interrogantes estratégicos sobre su voluntad de defender Taiwán.

La visita del ministro de Asuntos Exteriores de Irán a Beijing la semana pasada despertó en Washington ciertas esperanzas de que China estuviera preparando una mediación para la solución del conflicto.

Sin embargo, varios expertos señalaron que esto podría haber sido una estrategia para que Xi le dijera a Trump que ya había instado a Irán a reabrir el estrecho.

La visita de Estado de cualquier presidente estadounidense a China marca un momento crucial para su administración y un momento importante para el mundo.

Resultará irónico que los resultados de algunas de las decisiones del propio Trump sirvan para demostrar las limitaciones a su poder, en lugar del dominio global que esperaba proyectar en Beijing.

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