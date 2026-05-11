La Corte Suprema permite que Alabama elimine el distrito congresional ocupado por un demócrata negro

Por John Fritze, CNN

La mayoría conservadora de la Corte Suprema el lunes despejó el camino para que Alabama vuelva a un mapa congresional con un solo distrito de mayoría negra, en un fallo repentino que provocó un disenso de los tres jueces progresistas del tribunal.

Funcionarios de Alabama acudieron rápidamente al tribunal a última hora del viernes para pedirle que suspenda un fallo de un tribunal inferior que le impide usar un mapa aprobado en 2023 que incluye solo un distrito de mayoría negra de siete. Lo hizo basándose en la decisión contundente del tribunal a finales de abril sobre el mapa congresional de Louisiana, que debilitó seriamente el alcance de la histórica Ley del Derecho al Voto de 1965.

“Hoy la Corte Suprema reivindicó la posición sostenida desde hace mucho tiempo por el estado”, dijo en un video publicado en redes sociales el fiscal general de Alabama, Steve Marshall, republicano. “Ahora el poder de trazar los mapas de Alabama vuelve a los representantes electos del pueblo”.

La orden de la Corte Suprema, que no incluyó explicación alguna, anula una decisión de un tribunal inferior que bloqueaba el uso del mapa de 2023. La Corte Suprema devolvió el caso a un tribunal inferior para una revisión adicional, pero dada la escasa ventana antes de las elecciones primarias del estado, Alabama parece probable que prevalezca con su mapa, altamente impugnado.

Se trata del caso más reciente de intervención de la Corte Suprema en una importante disputa de redistribución de distritos mientras republicanos y demócratas buscan sacar ventaja de sus mapas de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre. A lo largo de varios meses, el tribunal ha tenido participación en mapas de Louisiana, Texas, Alabama y California.

Por separado, el lunes, funcionarios demócratas en Virginia pidieron a la Corte Suprema que intervenga en una disputa de redistribución de distritos en ese estado.

No se dio a conocer el conteo de votos en el caso de Alabama, y la decisión se emitió apenas minutos después de que se presentara un escrito oponiéndose a la medida. La jueza Sonia Sotomayor, acompañada por los otros dos progresistas del tribunal, dijo que la orden es “inapropiada” y “solo causará confusión cuando los habitantes de Alabama comiencen a votar en las elecciones programadas para la próxima semana”.

La mayoría conservadora del alto tribunal, añadió Sotomayor, “descarta sin ceremonias” la decisión del tribunal inferior que determinó que el estado incurrió en discriminación intencional “sin tener en cuenta la confusión que seguramente se producirá”.

El fallo sobre Alabama, aunque técnico y limitado a ese estado, subraya la importancia de la decisión del 29 de abril del tribunal sobre el mapa congresional de Louisiana. Una mayoría de 6-3 limitó significativamente la capacidad de los grupos para presentar demandas por discriminación racial bajo la Ley del Derecho al Voto. La decisión exigió, en la práctica, que los grupos de derechos electorales encuentren una “fuerte inferencia” de discriminación racial intencional.

Eso se apartó de cómo los tribunales federales han revisado esas demandas durante décadas. En el pasado, las demandas podían prosperar si demostraban que un nuevo mapa tenía un efecto discriminatorio, independientemente de si era intencional. Los grupos de derechos electorales dicen que puede ser imposible presentar impugnaciones exitosas bajo la ley salvo en las circunstancias más extremas.

“Estamos presenciando un regreso a Jim Crow”, dijo el presidente de la NAACP, Derrick Johnson. “Y cualquiera que esté alarmado por estos acontecimientos —como todos deberían estarlo— más vale que esté haciendo un plan para votar en noviembre para poner fin a esta locura mientras todavía podamos”.

Las elecciones primarias de Alabama estaban programadas para el 19 de mayo, pero la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, republicana, firmó la semana pasada una legislación que permite nuevas primarias para la Cámara de Representantes de EE.UU. si los tribunales permiten que el estado use distritos congresionales diferentes.

Varios estados del sur se están moviendo rápidamente para redibujar sus mapas a la luz de la decisión de la Corte Suprema que debilita aún más el alcance de la Ley del Derecho al Voto de 1965. Tennessee y Florida, por ejemplo, han aprobado nuevos mapas congresionales que favorecen al Partido Republicano. Una versión anterior del mapa de Alabama que incluía solo un distrito en el que los votantes negros podían elegir a un candidato de su preferencia fue revisada por la Corte Suprema en 2023. En ese caso, los jueces exigieron que el estado lo intentara de nuevo. El estado lo hizo, pero su nuevo mapa también incluía solo un distrito en el que los votantes negros podían elegir a un candidato.

El estado votó en 2024 sobre un mapa trazado por el tribunal que incluía dos distritos en los que los votantes negros tenían la oportunidad de elegir a un candidato de su preferencia.

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