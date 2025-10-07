Sensación cálida y seca por ahora, la humedad tropical llega el jueves

Es otro día cálido en el desierto. Las temperaturas son ligeramente más altas que ayer. Se espera que las condiciones cálidas y secas continúen hasta mañana por la tarde. A partir de la noche del miércoles o la madrugada del jueves, la humedad tropical proveniente de los remanentes del huracán Priscilla se desplazará hacia la región. Esto se verá facilitado por una zona de baja presión que se desplaza desde el norte.

El jueves y el viernes estarán húmedos y nublados en el Valle de Coachella. La probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas comenzará el jueves por la mañana. El viernes tendrá la mayor probabilidad de lluvia. La mayor parte de la lluvia se mantendrá hacia el este, pero sin duda se prevé acumulación de lluvia. Todavía hay cierto desacuerdo sobre la magnitud de la lluvia.

El sábado comenzará a secarse notablemente y a despejarse. Las temperaturas comenzarán a bajar el domingo y continuarán hasta principios de la próxima semana. ¡Se esperan máximas de alrededor de 80°F para la próxima semana!