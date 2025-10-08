HUELGA DE EMPLEADOS DE FRONTIER COMMUNICATIONS EN INDIO, CA

Indio, Calif. (KUNA)- Esta mañana se manifestaron en el valle de Coachella empleados de la empresa de telecomunicaciones, Frontier Communications, quienes ha enfrentado recientemente una serie de huelgas en diferentes estaciones del condado de Riverside, el día de hoy fueron decenas de personas en Indio y Palm Springs.

La huelga se dio en respuesta a la falta de renovación e incumplimiento de cláusulas de contrato, según nos relata Javier Galván trabajador de la compañía Frontier y miembro de la unión CWA 9588 en la ciudad de Iindio.

¿Cuánto tiempo llevan trabajando sin contrato?

“Ahorita sin contrato ya llevamos como dos meses sin contrato, entonces, si la compañía decide que no quiere firmar nada, pues se acaba todo, hay cosas en ese contrato que nos dicen que tienen que pagar por el trabajo que hacemos”.

Cerca de 60 empleados en el valle de Coachella fueron parte de esta huelga,

“En este caso, los miembros de la unión han estado trabajando sin contrato. entonces, la compañía lo miró como una decisión de decir, sabes que no les vamos a pagar por ese trabajo. ahorita están sin contrato, entonces no se va a pagar”, comentó Galván.

Los miembros del sindicato y Frontier Communications están actualmente en negociaciones para renovar el contrato.

“Entonces, nosotros ocupamos el soporte de la comunidad. que siga hablando, siga hablando, siga hablando. que la compañía sienta que el trabajo está ahí, que necesita de nosotros, que aquí estamos disponibles para hacer ese trabajo”.

Intentamos contactar a la empresa Frontier, pero continuamos sin respuesta, los mantendremos informados si la compañía nos contacta y nos actualiza sobre estas manifestaciones.

