Seguimiento de una alerta meteorológica el jueves y viernes por clima húmedo

Hoy se presenta un clima agradable y templado, con clima seco y temperaturas máximas cercanas al promedio de la temporada. Sin embargo, se avecinan cambios importantes. La humedad remanente del huracán Priscilla será arrastrada a la región a medida que una vaguada se aproxima desde el norte. Esto aumentará la humedad, la nubosidad y las probabilidades de lluvia para el jueves y el viernes. Se ha emitido una Alerta Meteorológica para todo el jueves y gran parte del viernes.

Priscilla, actualmente considerada tormenta tropical, se está debilitando a medida que se desplaza hacia el noroeste frente a la costa del Pacífico mexicano, en paralelo a la península de Baja California. Se espera que su avance llegue el jueves por la mañana, lo que aumentará la probabilidad de lluvias y posibles tormentas eléctricas hasta la noche del viernes.

Las precipitaciones se presentan en general ligeras en el Valle de Coachella, con un total de alrededor de 0.25-0.25 pulgadas, aunque podrían ocurrir aguaceros aislados debido a tormentas eléctricas dispersas, especialmente el viernes por la tarde. La mayoría de los modelos muestran que la mayor parte de esta humedad y actividad de tormentas eléctricas se concentrará principalmente en el condado de San Diego, pero es probable que en áreas circundantes, como Palm Springs, se registren lluvias dispersas.

Se ha emitido una alerta de inundación para gran parte del suroeste, desde el sur de California hasta el noreste, pasando por el sur de Utah y el suroeste de Colorado. Localmente, esta alerta incluye el valle de Morongo, Twentynine Palms y el valle de Yucca desde el jueves por la mañana hasta el sábado por la noche.

Para el sábado, la mayor parte de esta humedad tropical se está retirando a medida que el sistema se debilita, lo que dará lugar a un fin de semana más agradable y seco. Dicho esto, otra baja presión sobre el noroeste del Pacífico se aproxima este fin de semana, lo que estrechará los gradientes de presión y aumentará los vientos, especialmente en el desierto. Las temperaturas descenderán notablemente a entre 80°F desde el sábado hasta gran parte de la próxima semana. En general, este fin de semana y la próxima semana se presentan soleados y agradables, pero ya se prevé otra posibilidad de lluvias para el próximo martes.