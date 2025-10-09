Alerta Meteorológica: Seguimiento de lluvias en el suroeste

Hoy es un día nublado y con mayor humedad en el Valle de Coachella. Esto se debe a la humedad remanente de la tormenta tropical Priscilla que está siendo atraída hacia la región. Esto se ve facilitado por una zona de baja presión al norte. Esta humedad es la que trajo lluvias ligeras a algunas zonas del valle mañana. Mañana existe la posibilidad de lluvias dispersas y tormentas eléctricas en la región. Aunque la mayor parte de la lluvia se mantiene hacia el este, hay avisos de inundación vigentes para las zonas al este del Valle de Coachella.

Para el sábado, la zona de baja presión antes mencionada se desplazará tierra adentro. Esto ayudará a frenar la humedad que se desplaza hacia el valle; sin embargo, no se descarta la posibilidad de una lluvia persistente. También habrá brisas ligeramente más fuertes el sábado, ya que la vaguada al norte comienza a influir más en el clima. Esta es una de las primeras vaguadas importantes del otoño, especialmente una que trae aire más fresco. Gracias a esto, las temperaturas de la próxima semana estarán muy por debajo del promedio estacional. Una tendencia de enfriamiento comenzará este fin de semana y se extenderá hasta mediados de la próxima semana, donde las máximas caerán por debajo de los 80°F. Habrá algo de humedad ligera asociada con este sistema alrededor del martes, y podría traer algunas precipitaciones ligeras a la región. Dadas las temperaturas más frías, existe incluso una pequeña posibilidad de que algunas de las elevaciones más altas experimenten algunas ráfagas de nieve.

La Alerta Meteorológica continúa hasta mañana. A partir del sábado, comienza una tendencia de enfriamiento que nos mantendrá hasta bien entrada la próxima semana. ¡La próxima semana tendremos temperaturas significativamente por debajo del promedio estacional, con máximas que caerán alrededor de los 80 grados!