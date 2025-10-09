IMPLEMENTAN PROGRAMA DISCIPLINARIO EN NORTH SHORE ELEMENTARY SCHOOL

North Shore, Calif. (KUNA)- Durante una década el distrito escolar unificado del Valle de Coachella (CVUSD) ha implementado un sistema disciplinario en la comunidad estudiantil con el esperan que los alumnos aprendan diversas estrategias que los ayuden a mejorar sus actitudes dentro y fuera de las escuelas

Karina Vega, consejera de CVUSD nos comenta el origen de este programa denominado PBIS

“Lo que nosotros queremos es que los niños sepan comportarse en si está el maestro o no está el maestro, Entonces, lo que es ser respetuoso, ser responsable y ser cuidadosos son ideas, son sistemas que estamos enseñando a los estudiantes para que ellos vayan al salón que sigue, al mundo, a un trabajo, se lo puedan llevar con ellos”, señalo Vega.

Aunque la escuela primaria fue abierta desde que inicio el presente ciclo escolar, fue hasta ahora que el programa se implementó, “tuvieron que esperarse poquito porque tenían que ver dónde iban a surgir los problemas de este edificio, (e estos salones y tuvieron que ver cómo estaban interactuando los niños”, comentó la consejera de CVUSD.

Este programa señala que el comportamiento de los estudiantes es distinto de acuerdo al area en el que se encuentran, por ende, PBIS les enseña cual es la actitud deseada en cada una de ellas.

Alicia Serrano, profesora de este plantel escolar, nos menciona uno de los principales beneficios del programa:

“Yo creo que los niños de sexto lo conocen muy bien de repasarlo cada año y pues sí funciona para no tener muchos niños como antes en detención y esos tipos de problemas”.

