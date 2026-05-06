Bombero del condado acusado de agredir sexualmente a tres mujeres

MURRIETA, Calif. (KESQ) - Un bombero de 51 años del condado de Riverside, acusado de agredir sexualmente a tres mujeres —incluso mientras estaba de servicio en Temecula— ha sido imputado hoy por una docena de delitos graves y leves, entre los que se incluyen la violación con violencia y el secuestro con el fin de cometer una violación.

David Renteria III, de Placentia, fue detenido el mes pasado tras una investigación del Departamento del Sheriff del condado de Riverside iniciada en otoño.

Renteria está acusado de cuatro delitos de violación con violencia, dos de sodomía y uno de cada uno de los siguientes delitos: secuestro con el fin de cometer violación, coito oral forzado, agresión con intención de cometer violación, retención ilegal, agresión sexual y exhibicionismo, con agravantes que implican haber actuado contra varias personas en delitos sexuales.

El acusado, que se encuentra detenido en el Centro de Detención Byrd con una fianza de 5 millones de dólares, tenía previsto comparecer por primera vez ante el tribunal el miércoles por la tarde en el Southwest Justice Center de Murrieta.

Renteria fue detenido por primera vez el 24 de abril y pagó una fianza de cuantía desconocida, tras lo cual quedó en libertad. Sin embargo, los registros penitenciarios indican que fue detenido de nuevo en su domicilio de Magnolia Avenue por agentes del sheriff el sábado.

Desde el 4 de enero, el acusado se encuentra de baja indefinida de su trabajo como bombero-paramédico en Cal Fire, que desde hace tiempo tiene un contrato con el condado de Riverside para la prestación de servicios de protección contra incendios. No estaba claro si seguía cobrando su salario.

En los documentos de la Fiscalía se proporcionaron pocos detalles sobre las presuntas agresiones sexuales. Sin embargo, a principios de esta semana, el abogado David Ring, con sede en Los Ángeles, presentó una demanda en nombre de las mujeres, notificando a Cal Fire la intención de estas de demandar a la agencia a raíz de los presuntos actos delictivos de Renteria.

"Cal Fire ha cooperado plenamente con la oficina del sheriff a lo largo de esta investigación y agradece sus continuos esfuerzos por hacer justicia," declaró la agencia la semana pasada. "Seguimos comprometidos a respaldar el proceso y a garantizar que se rindan cuentas."

Las autoridades no especificaron cuánto tiempo llevaba Renteria trabajando para el estado, ni en qué otros lugares había trabajado, además de la estación de Temecula.

La demanda contra Cal Fire alegaba negligencia, así como violaciones de los derechos civiles a nivel estatal y federal, como fundamentos de la demanda propuesta, que incluirá solicitudes de indemnización por daños y perjuicios compensatorios y punitivos. Sin embargo, las cuantías no se establecerán hasta que se haya presentado una demanda civil formal.