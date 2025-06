Un señor de Cathedral City se quedó sin casa ya que no contaba con seguro contra incendios

Ayer en una entrevista un residente del Valle de Coachella confirmo que esta durmiendo en su auto debido a que su casa se incendió en Cathedral City a principios del mes y lamentablemente no tenía seguro, Víctor Estrada comento que de repente le dijeron que ya no tenia aseguranza y dice que no pudo comprarle en otra compañía debido a los altos costos.

