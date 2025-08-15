El refugio de animales de Palm Springs realizará un evento de adopción de mascotas sin costo

Adopciones de Mascotas Gratuitas en Palm Springs Este Fin de Semana

El Refugio de Animales de Palm Springs está invitando a la comunidad a encontrar a su próximo amigo peludo durante su evento Clear the Shelters este fin de semana, 16 y 17 de agosto. Todas las tarifas de adopción serán exoneradas, gracias a patrocinadores de la comunidad, lo que lo convierte en la oportunidad perfecta para llevar a casa una mascota amorosa.

El lugar se ubica cerca del parque Mezquite.

Una de las mascotas destacadas de esta semana es Twinkie, un gatito con necesidades especiales que llegó al refugio en condición frágil. Después de meses de atención médica dedicada, Twinkie ahora está saludable, activo y listo para una familia para siempre, a pesar de una leve condición neurológica que le da un encantador tambaleo al caminar.

El Director Ejecutivo del refugio, Dan Rossi, dice que Twinkie se adaptaría bien a cualquier tipo de hogar, desde casas tranquilas hasta familias activas y ocupadas.

Las tarifas de adopción han sido eliminadas para el evento, gracias a las generosas donaciones de la comunidad. Además, quienes adopten este fin de semana recibirán dos boletos para el zoológico Living Desert y una bolsa de inicio para el cuidado de mascotas de Tailwaggers, llena de juguetes y golosinas.

Actualmente, el refugio está cuidando de más de 300 gatos y 180 perros, y el personal dice que tienen una mascota ideal para casi cualquier tipo de familia.