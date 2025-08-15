Skip to Content
En Indio un hombre murio arrollado por el tren

La policía reportó la muerte de un hombre que caminaba por las vías del ferrocarril en el área de Indio Blvd y la calle Hoover en Indio donde fue impactado por el tren, lamentablemente Jose Arroyo de 49 años falleció en la escena.

Según estadísticas de fatalidades como esta, en mayo 23 del 2023 un hombre de 43 años murió arrollado por el tren en el área de Indio Blvd y calle Fir, el 3 de agosto del 2020 Ernie Hernandez Jr de 28 años fue impactado cercade la Indio Blvd y la calle Monroe en Indio y en septiembre 6 del 2019 una mujer murió cerca de la Avenida 48 y Grapefruit Blvd en Cocahella.

