Boys & Girls Club regaló cortes de cabello a estudiantes del Valle de Coachella

En el Boys & Girls Club de Indio ofrecieron corte de cabello gratis previo al regreso a clases que será el 20 de agosto, por lo que decenas de niños y niñas asistieron al evento.

Para muchas familias, el servicio representó un alivio, ya que se ahorraron el costo del corte de cabello.

Los organizadores enfatizaron que un corte de pelo puede ser más que un simple cambio de estilo: puede ayudar a aumentar la confianza de los estudiantes para el regreso a clases.