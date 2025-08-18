La policía de Desert Hot Springs investiga fatal accidente; murió un motociclista

La policía reportó un fatal accidente automovilístico que enlutó a la familia de un motociclista que chocó con un carro el sábado pasado a las 7 de la mañana en la intersección de la calle Palm Drive y la Dillon Road en Desert Hot Springs.

Lamentablemente el conductor de la moto falleció en la escena mientras que el chofer y la persona que lo acompañaba resultaron heridos y fueron transportados al hospital.

El área estuvo cerrada varias horas mientras que el forense, la ambulancia y los investigadores hacían su trabajo.