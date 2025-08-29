El PSUSD distribuyó 2,500 pares de tenis a estudiantes y sus hermanitos

Ayer el Distrito Escolar de Palm Springs distribuyó 2,500 pares de tenis Vans a estudiantes de bajos ingresos.

La campaña lanzada en la primavera del 2025 recaudó casi $40,000 dolares para apoyar a estudiantes y sus hermanos menores con calzado nuevo para el presente año escolar de Palm Springs.

El evento se llevó a cabo de 3 a 6 de la tarde en la Sala de Juntas del distrito escolar de Palm Springs donde voluntarios, personal y miembros de la mesa directiva ayudaron a distribuir los tenis a las familias elegidas.