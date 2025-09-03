Skip to Content
La policía de Indio realizará mañana jueves un operativo de seguridad para peatones y ciclistas

La policía de Indio informo que mañana de 7 de la mañana a 2 de la tarde realizaran un operativo de seguridad para personas y ciclistas por lo que estarán buscando a los automovilistas que conduzcan irresponsablemente y que no respeten los señalamientos de tránsito y el límite de velocidad, a quienes den vueltas inseguras, que no cedan el paso a las personas que caminan por las calles o banquetas y a los automovilistas que usen su celular mientras conducen.

