Una jueza desestima los cargos contra una exfuncionaria escolar en el caso del niño de 6 años que le disparó a una maestra

Por Eric Levenson, CNN

Una jueza de un tribunal de circuito de Virginia desestimó este jueves los cargos penales contra Ebony Parker, la ex subdirectora acusada de ignorar las advertencias de que un niño de 6 años portaba un arma, después de que la defensa argumentara que la Fiscalía no había logrado probar su caso.

“El tribunal es de la opinión jurídica de que esto no constituye un delito”, declaró la jueza del tribunal de circuito Rebecca Robinson.

Parker bajó la cabeza sobre la mesa de la defensa y pareció romper a llorar.

El caso fue desestimado con carácter definitivo —lo que significa que no puede volver a ser llevado a juicio—, según informó un funcionario familiarizado con el fallo.

Los cargos derivan del tiroteo ocurrido en enero de 2023 en la Escuela Primaria Richneck, en Virginia, en el que el niño disparó e hirió a su maestra de primer grado, Abby Zwerner. Ella sobrevivió.

Parker se había declarado no culpable de ocho cargos de delito grave de abuso infantil y desprecio por la vida: uno por cada bala que contenía el arma del niño. Se enfrentaba a una pena de hasta cinco años de prisión por cada cargo.

Los cargos alegaban que ella cometió “un acto u omisión deliberada en el cuidado de dichos estudiantes, de una manera tan grave, temeraria y culpable que demostraba un desprecio imprudente por la vida humana”, según consta en los documentos judiciales.

El juicio penal de Parker es uno de los varios casos ocurridos en los últimos años que han puesto a prueba los límites de la responsabilidad cuando un menor comete un tiroteo en una escuela. Padres en Michigan y Georgia han sido condenados por cargos graves, mientras que los agentes del orden acusados ​​de inacción en Parkland y Uvalde han sido absueltos por jurados.

Parker parece ser la primera educadora escolar en enfrentar un juicio bajo tales circunstancias.

El juicio, que sienta un precedente, comenzó el martes con las declaraciones de apertura; la Fiscalía citó a un total de 16 testigos, entre ellos educadores escolares, agentes del orden y padres de familia.

Varios educadores testificaron haber informado a Parker sobre sus sospechas de que el niño —quien tenía un historial de problemas de conducta— portaba un arma de fuego en la escuela. Según los testimonios, Parker instruyó a un educador para que registrara la mochila del niño, pero desaconsejó registrar sus bolsillos hasta que su madre llegara al centro escolar.

“Solo hubo una persona en la escuela ese día que poseía, simultáneamente, la autoridad para actuar y el conocimiento de la crisis que se estaba desarrollando; y esa persona, como verán, fue la Dra. Parker”, afirmó el fiscal adjunto Josh Jenkins durante las declaraciones de apertura.

En contraposición, la defensa de Parker dio un giro radical al caso y acusó a los maestros —incluida Zwerner— de ser quienes fallaron al no tomar las medidas adecuadas para proteger a los estudiantes.

“Si la Fiscalía pretende acusar a la Dra. Parker, ¿qué hay de esas otras personas que tuvieron contacto directo con este niño?”, planteó el abogado defensor Curtis Rogers.

El pasado mes de noviembre, un jurado civil otorgó a Zwerner una indemnización de US$ 10 millones en el marco de una demanda en la que se alegaba que Parker no actuó ante las inquietudes de que el estudiante había llevado un arma a la escuela. Parker ha presentado un recurso de apelación contra ese fallo.

Según han informado las autoridades, el niño tomó el arma —que no estaba debidamente asegurada— del bolso de su madre y la llevó a la escuela dentro de su mochila. Su madre, Deja Taylor, se declaró culpable de un cargo estatal por delito grave de negligencia infantil, así como de cargos federales relacionados con el uso de armas de fuego en el incidente. Taylor permaneció bajo custodia durante varios años y fue puesta en libertad la semana pasada.

Los fiscales han señalado que el niño —quien padece “problemas emocionales extremos”— no enfrentará cargos penales.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

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Con información de Jean Casarez y Brian Todd, de CNN.