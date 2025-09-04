Después de más de una década en el Valle de Coachella deja de operar Yellow Cab of the Desert
Después de más de 10 años de operar en el Valle de Coachella ayer informaron que la compañía de taxis Yellow Cab dejara de operar en nuestra región por lo que decenas de personas se quedaron sin trabajo.
La noticia impacto a los administradores del aeropuerto de Palm Springs donde tenían más clientes y ya se pusieron en contacto con 50 conductores de taxis de otras compañías para que le den servicio a los clientes que dejó la empresa Yellow Cab of The Desert.