Iniciarán fumigación en Coachella para evitar la proliferación de mosquitos que pueden infectarse con el virus del Nilo

today at 11:33 AM
El Coachella Valley Mosquito & Vector Control estuvo fumigando por varias horas hoy en la madrugada en varias calles de Coachella como medida de prevención para evitar que incremente los zancudos.

Cabe resaltar que las recientes lluvias favorecieron a que incrementen los mosquitos y en los últimos días han encontrado mosquitos contagiados del virus del Nilo, pero hasta hoy no han transmitido la enfermedad a los humanos de la región, además mencionaron que lo que utilizan para fumigar no Dania el medio ambiente, no es un peligro para los humanos o mascotas

Lina Robles

