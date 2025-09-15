Skip to Content
La policía detuvo al menor de edad que realizó amenazas a tres escuelas de Desert Hot Springs

Published 11:33 AM

Gracias a una excelente investigación el autor de las amenazas contra varias escuelas de Desert Hot Springs fue arrestado de identificado como menor de edad, por eso no mencionaron su nombre y las autoridades escolares dijeron que, enfrentará consecuencias severas.

Las amenazas ocurrieron el miércoles pasado por la noche, por medio de tres publicaciones de Instagram.

Una mostraba una foto de armas y mencionaba Desert Springs Middle School, Painted Hills Middle School y la Desert Hot Springs High School.






Como medida de precaución la policía de Desert Hot Springs incrementó la presencia policial el jueves y el viernes.





	


    

	
