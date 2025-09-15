Skip to Content
Un sujeto es acusado de asesinar a un señor de 64 años en Palm Springs

Published 11:41 AM

La policía de Palm Springs reportó el asesinato de un hombre que estaba dentro de su carro cerca de la calle Indian Canyon en Palm Springs el viernes pasado a las 6:50 de la mañana donde se registró una balacera y al llegar las autoridades encontraron muerto al individuo de 64 años.

Durante las indagatorias identificaron al pistolero como Titus Holland de 48 años y de inmediato lo arrestaron.

Cabe mencionar que este es el primer homicidio en Palm Springs en este año y el # 14 en el Valle de Coachella.

Lina Robles

