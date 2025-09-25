Próximamente cerrará la planta de energía Desert View de Mecca

La planta de energía Desert View de Mecca cerrara el 30 de septiembre, pero los residentes de la zona siguen preocupados por lo que ocurrirá después ya que temen que no tengan un plan de desmantelamiento claro, los residuos peligrosos y los materiales tóxicos de metales y cenizas que queden podrían representar graves riesgos para la salud.

Los registros oficiales muestran que la planta acumuló más de 2,600 infracciones de calidad del aire y emisiones tóxicas entre 2017 y 2021.

Se espera que los supervisores del condado presenten un plan para que los dueños limpien bien el lugar ubicado cerca de la Avenida 62 y el Hwy 111.