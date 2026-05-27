Los precios elevados de las entradas para el Mundial generan investigación en Nueva York y Nueva Jersey

Por Jordan Valinsky, CNN

Los precios desorbitados de las entradas para el próximo Mundial de fútbol han desembocado en una investigación por parte de las fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey.

Este miércoles, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y la fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, anunciaron conjuntamente que citarán a comparecer a la FIFA, organizadora del torneo, para que entregue documentos sobre sus prácticas de fijación de precios para los partidos que se disputan en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

El problema radica en los precios y la ubicación de los asientos, y ambas afirman que “es posible que los aficionados hayan sido engañados sobre la ubicación de los asientos que estaban comprando, y que las declaraciones públicas de la FIFA y la venta de entradas pueden haber contribuido al aumento vertiginoso de los precios”.

Investigarán el proceso de venta de entradas y los planos de asientos de la FIFA en el MetLife Stadium (renombrado como New York New Jersey Stadium durante el torneo), que, según afirman, fueron modificados después de que los aficionados compraran sus entradas. Inicialmente, el estadio estaba dividido en cuatro zonas (categorías 1 a 4), con las zonas de menor numeración en las mejores áreas.

Pero tras el inicio de la venta de entradas, la FIFA creó “nuevas zonas” y añadió una sección frontal en cada categoría. Los aficionados se quejaron de que quienes habían comprado entradas para las nuevas zonas “fueron excluidos de esos asientos y, en su lugar, se les asignaron asientos menos deseables, incluyendo asientos alejados del campo o detrás de las porterías”.

Según The New York Times, los precios de las entradas de la FIFA para los partidos de la fase de grupos en Estados Unidos comenzaron en US$ 60 para un número limitado de entradas y llegaron a superar los US$ 600. Las entradas a precio nominal para la final alcanzaron los US$ 10.990.

Los aficionados ya estaban enfadados por los altos precios que rápidamente se dispararon exponencialmente en las plataformas de reventa, hasta llegar a los US$ 2 millones para la final.

En respuesta a la indignación, la semana pasada el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció una iniciativa para vender entradas de US$ 50 para los residentes de la ciudad.

“Ser honesto con la venta de entradas no es complicado —dijo la fiscal general de Nueva Jersey, Davenport—, pero la FIFA ha convertido la compra de una entrada para el Mundial en un laberinto de confusión, escasez artificial y precios desorbitados”.

Su homóloga, la fiscal general James, afirmó que los neoyorquinos “merecen una oportunidad justa de conseguir entradas a precios asequibles” y que “los aficionados deberían poder confiar en que las entradas que compren serán las que reciban”.

La FIFA no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN sobre la investigación. La organización había declarado previamente a CNN que su estrategia de precios abarca una amplia gama de precios y categorías, reflejando la demanda del mercado para cada partido.

A principios de este mes, el fiscal general de California, Rob Bonta, también solicitó información a la FIFA “para evaluar si se pudo haber violado la ley de California” durante el proceso de venta.

La Copa Mundial 2026 se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio. El primer partido en Nueva Jersey tendrá lugar el 13 de junio, y en total habrá ocho partidos programados, incluida la final el 19 de julio.

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