La Poderosa

Un rayo provocó el incendio de tres palmeras en Palm Springs

Published 12:05 PM

Durante la tormenta del sábado un rayo provocó el incendio de tres palmas en el área de las calles Palm Canyon y Farrell Drive en Palm Springs.

Gracias a la rápida labor de los bomberos las llamas fueron sofocadas y evitaron que el fuego se extendiera a edificios aledaños.

Mientras que en Desert Hot Springs el aguacero provoco inundaciones, algunas personas dijeron que el agua se metió a sus casas dañando las alfombras, muebles y otras pertenencias.

La Cruz Roja les ofreció ayuda a los afectados, mientras que ayer voluntarios y cuadrillas de la ciudad trabajaron para retirar el lodo, piedras y escombros de las áreas inundadas.

Lina Robles

