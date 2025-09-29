Un rayo provocó el incendio de tres palmeras en Palm Springs
Durante la tormenta del sábado un rayo provocó el incendio de tres palmas en el área de las calles Palm Canyon y Farrell Drive en Palm Springs.
Gracias a la rápida labor de los bomberos las llamas fueron sofocadas y evitaron que el fuego se extendiera a edificios aledaños.
Mientras que en Desert Hot Springs el aguacero provoco inundaciones, algunas personas dijeron que el agua se metió a sus casas dañando las alfombras, muebles y otras pertenencias.
La Cruz Roja les ofreció ayuda a los afectados, mientras que ayer voluntarios y cuadrillas de la ciudad trabajaron para retirar el lodo, piedras y escombros de las áreas inundadas.