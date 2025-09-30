Cathedral City está tomando medidas en torno al incremento de quejas por el olor a canabbis alrededor de los comercios de ese rubro

La Comisión de Planificación de Cathedral City está tomando medidas importantes debido que hay quejas por el olor del cannabis.

En la junta discutieron las propuestas de enemendar las ordenanzas que rigen la industria de la mariahuana, cincluyendo la zonificación.

Actualmente en la ciudad hay 59 negocios de cannanis y ha aprobado 97 licencias, pero últimamente han incrementado las quejas por el fuerte olor, en nueve meses del año pasado recibieron 900 quejas.



