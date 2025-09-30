Skip to Content
La Poderosa

Cathedral City está tomando medidas en torno al incremento de quejas por el olor a canabbis alrededor de los comercios de ese rubro

KESQ
By
Updated
today at 10:31 AM
Published 10:27 AM

La Comisión de Planificación de Cathedral City está tomando medidas importantes debido que hay quejas por el olor del cannabis.

En la junta discutieron las propuestas de enemendar las ordenanzas que rigen la industria de la mariahuana, cincluyendo la zonificación.

Actualmente en la ciudad hay 59 negocios de cannanis y ha aprobado 97 licencias, pero últimamente han incrementado las quejas por el fuerte olor, en nueve meses del año pasado recibieron 900 quejas.








    

	
Article Topic Follows: La Poderosa
	

   


	



	

		Jump to comments ↓
	

	






            
    
    

        
Lina Robles


        
            






    

        

            
Related Articles

        

        

            

                












            

        

    







 






BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.


Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here 


If you would like to share a story idea, please submit it here.




	




            

        

    










			

		














		Skip to content