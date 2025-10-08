Skip to Content
La Poderosa

La policía de Indio realizó un evento como parte de un esfuerzo para fortalecer las relaciones con la comunidad

KESQ
Published 10:25 AM

La policía de Indio organizó un evento en el Center Stage por la Avenida Miles, en el centro de la ciudad, como parte de un esfuerzo para fortalecer las relaciones con la comunidad.

En el evento que inicio a las 6 de la tarde destacaron la importancia de las colaboraciones entre la policía y la comunidad.

El evento contó con más de 40 puestos de colaboradores comunitarios, incluyendo otras agencias del orden público quienes distribuyeron artículos promocionales.

