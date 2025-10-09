Skip to Content
El Centro Acuático de Palm Desert invertirá en el sistema de filtración de la alberca

El Centro Acuático Palm Desert recibirá un apoyo económico de $4 millones a finales de este año y los invertirá en resolver los problemas con su sistema de filtración de agua que ha provocado el cierre de la alberca grande varias veces.

El nuevo equipo que incluye varios sistemas de filtración y calentadores de piscina se instalara en la bomba del centro acuático.

La ciudad informa que las reparaciones iniciaran en noviembre próximo y se espera que el centro reabra a principios de 2026; ni se ha revelado la fecha exacta.

