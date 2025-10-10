39 mascotas fueron transportadas a Seattle desde albergues del Condado de Riverside

Esta semana, 20 perros y 19 gatos de refugios del Condado de Riverside fueron trasladados en avión a Seattle, Washington para encontrar una familia que los adopte.

El vuelo fue el resultado de un esfuerzo del Departamento de Servicios para Animales de nuestro condado.

La iniciativa tiene como objetivo salvar más vidas de mascotas y continuar con estos vuelos con los colaboradores ya que es un esfuerzo increíble dijo el supervisor del condado Manuel Perez.